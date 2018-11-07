В РПЦ ответили на призыв Порошенко вернуться "домой, в Россию"

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Никаких представителей "российской православной церкви" на Украине нет, а каноническую Украинскую православную церковь поддерживают подавляющее большинство граждан этой страны, сообщили РИА Новости в Московском патриархате.
"В Украине нет никаких представителей "российской православной церкви", более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля", — сказал собеседник агентства.
Вопрос об автокефалии
Киевские власти добиваются от Константинопольского патриархата автокефалии для неканонической церковной структуры на Украине. В середине октября Константинополь объявил, что начинает эту процедуру. В частности, он отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Синод РПЦ назвал действия Константинополя расколом и прекратил евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Как заявил митрополит Иларион, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.
Кроме того, общение с Константинополем разорвала и Русская зарубежная церковь.