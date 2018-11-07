В РПЦ ответили на призыв Порошенко вернуться "домой, в Россию"

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Никаких представителей "российской православной церкви" на Украине нет, а каноническую Украинскую православную церковь поддерживают подавляющее большинство граждан этой страны, сообщили РИА Новости в Московском патриархате.

Так там прокомментировали слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что "Российской православной церкви на Украине нечего делать", и призвал ее представителей вернуться "домой, в Россию".

"В Украине нет никаких представителей "российской православной церкви", более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля", — сказал собеседник агентства.

Вопрос об автокефалии

Он отметил, что инициированная киевскими властями идея создания так называемой единой украинской церкви — "грубое и беззаконное насилие над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев и рано или поздно суд истории даст верную оценку этой авантюре".

Киевские власти добиваются от Константинопольского патриархата автокефалии для неканонической церковной структуры на Украине. В середине октября Константинополь объявил, что начинает эту процедуру. В частности, он отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В Киеве рассчитывают, что Константинополь выдаст томос об автокефалии еще в этом году, но получить его сможет только предстоятель "объединенной" церкви, которого должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Дату этого мероприятия еще не назначили. Каноническая Украинская православная церковь заявила, что не будет в нем участвовать.

Синод РПЦ назвал действия Константинополя расколом и прекратил евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Как заявил митрополит Иларион, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.

Кроме того, общение с Константинополем разорвала и Русская зарубежная церковь.