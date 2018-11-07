Греческие священники потребовали отменить соглашение о церкви

АФИНЫ, 7 ноя — РИА Новости. Влиятельная организация греческих священников – Святой союз священнослужителей Греции (ISKE) требует отменить соглашение, подписанное архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом и премьер-министром Алексисом Ципрасом, об условиях отделения церкви от государства.
Во вторник Ципрас, архиепископ Иероним и члены Синода Элладской церкви на встрече обсудили реформу и подписали совместное заявление, которое определяет условия отделения церкви от государства в рамках конституционной реформы.
ISKE, в которую входят 9 тысяч греческих священников из примерно 11 тысяч, призывает видных митрополитов Церкви Греции отменить соглашение.
Священники заявили, что их "противодействие будет массовым и беспрецедентным в истории Греции". "Простой священник от Крита до Эвроса, от Ионических островов до Додеканесских островов поднимется и будет вместе с нами бороться не только за права священнослужителей, но и за сохранение нашей греческой православной традиции", — заявил союз.
Священники заявили, что чувствуют себя преданными. "Мы также призываем и народ, живущий в темные дни, поддержать духовенство и Церковь нашей родины", — говорится в заявлении.