Греческие священники потребовали отменить соглашение о церкви

АФИНЫ, 7 ноя — РИА Новости. Влиятельная организация греческих священников – Святой союз священнослужителей Греции (ISKE) требует отменить соглашение, подписанное архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом и премьер-министром Алексисом Ципрасом, об условиях отделения церкви от государства.

Правящая партия Коалиция радикальных левых СИРИЗА 2 октября внесла в парламент проект конституционных изменений, которые предлагают "модернизировать" статью 3 конституции и закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив "по историческим и практическим причинам признание православной церкви как господствующей религии". Подобные изменения для страны, в которой 98% называют себя православными, являются революционными.

Во вторник Ципрас, архиепископ Иероним и члены Синода Элладской церкви на встрече обсудили реформу и подписали совместное заявление, которое определяет условия отделения церкви от государства в рамках конституционной реформы.

ISKE, в которую входят 9 тысяч греческих священников из примерно 11 тысяч, призывает видных митрополитов Церкви Греции отменить соглашение.

"Союз будет бороться за то, чтобы осталась как договорное обязательство государства выплата зарплаты духовенству, как сейчас, как обмен на то, что дала церковь государству", — говорится в заявлении ISKE.

Священники заявили, что их "противодействие будет массовым и беспрецедентным в истории Греции". "Простой священник от Крита до Эвроса, от Ионических островов до Додеканесских островов поднимется и будет вместе с нами бороться не только за права священнослужителей, но и за сохранение нашей греческой православной традиции", — заявил союз.

Священники заявили, что чувствуют себя преданными. "Мы также призываем и народ, живущий в темные дни, поддержать духовенство и Церковь нашей родины", — говорится в заявлении.