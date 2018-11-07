Пострадавший от пожара деревянный храм в Тушино не подлежит восстановлению

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Деревянный храм апостола Иоанна Богослова в московском Тушино после произошедшего пожара не подлежит восстановлению, сообщает в среду пресс-служба Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Русской православной церкви.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар произошел во вторник вечером в храме на Лодочной улице, сведений о пострадавших не поступало. По данным ряда СМИ, причиной возгорания стал поджог.

"На видеокамерах хорошо видно, как мужчина складывает у стен алтаря автомобильные покрышки, столы, на которых прихожане обычно пили чай после богослужений, обливает все это бензином, а затем поджигает", — говорится в сообщении.

По данным ФХУ, возгорание вскоре заметил один из сторожей. Несколько человек принялись тушить пожар огнетушителями и вызвали пожарный расчет. После приезда пожарных в 21.30 огонь был потушен.

"К сожалению, зданию был нанесен серьезный ущерб. Храм не подлежит восстановлению. Алтарь с полами и крышей полностью выгорел. Пострадал и молельный зал, иконы, церковная утварь. Все в копоти. Все окна выбиты", — уточнили в ФХУ.

По информации управления, в среду днем на место прибудет управляющий Северным и Северо-Западным викариатствами епископ Бронницкий Парамон. Он проведет совещание, на котором будет решено, где теперь совершать богослужения.

На площадке рядом с временным деревянным храмом сейчас идет строительство каменного храмового комплекса. Сам храм и приходской дом уже построены, остаются отделочные работы.

По данным ФХУ, по факту поджога ведется следствие, возбуждено уголовное дело. РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов.