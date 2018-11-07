Митрополит Молдавии осудил решение Константинополя по Украине

КИШИНЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Митрополит Молдавии Владимир осудил решение Константинополя по автокефалии для Украины и заявил, что виновники раскола не заслуживают прощения.

© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Харьковская епархия подтвердила верность УПЦ

"Церковь всех прощает. Но в данном случае те, кто привел к расколу церкви, не заслуживают прощения", — заявил митрополит в эфире телеканала Publika TV.

По его словам, молдавская митрополия сожалеет о сложившейся ситуации, потому что она наносит ущерб всему православию.

"Это печальный момент для нас, для общества, для церкви в целом, таких вещей не должно происходить. Надеемся, что в будущем получится организовать пан-православный или локальный собор, чтобы в спокойной обстановке обсудить эту тему", – сказал митрополит Молдавии.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что поддерживает инициативу созыва Всеправославного собора для обсуждения путей преодоления церковного раскола и предложил провести его на территории молдавской республики.

Ранее Белорусская православная церковь призвала Константинополь приостановить действия по предоставлению автокефалии Украине. Грузинская православная церковь (ГПЦ) заявила, что воздержится от поспешных оценок, и церковную проблему на Украине должны решать прежде всего Москва и Константинополь. Иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович) заявил, что одностороннее предоставление автокефалии Константинопольским патриархатом на Украине разрушит единство православного мира, а претензии Константинополя на абсолютное первенство во всем православном мире "совершено не выдерживают критики".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.