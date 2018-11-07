Порошенко заявил, что РПЦ нечего делать на Украине

КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко заявил в среду, что Русской православной церкви нечего делать на Украине, и призвал ее представителей вернуться в РФ.

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России под председательством (президента РФ Владимира) Путина с одним вопросом в повестке дня – как защитить Российскую православную церковь на Украине. Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", — заявил Порошенко в Киеве на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", трансляцию вели украинские телеканалы.

Он также выразил надежду, что украинские церковные иерархи не будут откладывать проведение "объединительного" собора. После этого, по словам Порошенко, Киев получит томос об автокефалии.

"Украина ждала этого долгих 1030 лет сразу же после крещения", — сказал Порошенко, отметив, что появление автокефальной церкви, по его мнению, сравнимо с провозглашением независимости Украины 27 лет назад.

Президент России 12 октября обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы внутренней и внешней политики, в том числе ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обсуждение положения РПЦ на Украине проходило в рамках обмена мнениями.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.