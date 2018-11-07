Порошенко заявил, что РПЦ нечего делать на Украине

КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко заявил в среду, что Русской православной церкви нечего делать на Украине, и призвал ее представителей вернуться в РФ.
Он также выразил надежду, что украинские церковные иерархи не будут откладывать проведение "объединительного" собора. После этого, по словам Порошенко, Киев получит томос об автокефалии.
Президент России 12 октября обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы внутренней и внешней политики, в том числе ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обсуждение положения РПЦ на Украине проходило в рамках обмена мнениями.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.