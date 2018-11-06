В Греции определили условия отделения церкви от государства

АФИНЫ, 6 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и архиепископ Афинский и всей Греции Иероним согласовали условия отделения церкви от государства в рамках конституционной реформы. Правительство Греции признает, что выплатило за полученное ранее церковное имущество заниженную компенсацию и вместо зарплаты священникам будет выплачивать церкви субсидию.
Правящая партия Коалиция радикальных левых СИРИЗА 2 октября внесла в парламент проект конституционных изменений, которые предлагают "модернизировать" статью 3 и закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив "по историческим и практическим причинам признание православной церкви как господствующей религии". Подобные изменения для страны, в которой 98% называют себя православными, являются революционными.
Во вторник Ципрас встретился с архиепископом Иеронимом и членами Синода Элладской церкви и обсудил реформу.
"После многолетнего, всеобъемлющего и откровенного диалога между государством и Церковью, диалогом, который проходил в атмосфере уважения и понимания, мы теперь имеем возможность перейти к согласованным и взаимоприемлемым и взаимовыгодным инициативам, связанным с упорядочением наших отношений", — говорится в совместном заявлении.
Они отметили намерение достичь "исторического соглашения", которое примет форму законодательного регулирования.
Заявление предлагает 15 пунктов.
Во-первых, греческое государство признает, что до 1939 года, когда был опубликован "вынужденно" Закон 1731/1939, получило церковное имущество за вознаграждение, меньшее его стоимости.
"Правительство Греции признает, что взяло на себя выплату жалованья духовенству, в широком смысле, как компенсацию за приобретенное церковное имущество", — говорится в заявлении.
При этом греческое государство обязуется ежегодно выплачивать церкви субсидию, сумма которой соответствует текущей заработной плате действующих священников и будет корректироваться в соответствии с изменением заработной платы в греческом государстве.
Церковь признает, что после этого соглашения откажется от любых других требований за указанное церковное имуществ.
Ежегодная субсидия будет выплачиваться в специальный фонд церкви и предназначаться исключительно для зарплат духовенства. Соглашение обеспечивает нынешнее количество мест клириков и служителей церкви Греции. Возможное увеличение числа священников не приведет к требованию увеличить объем ежегодных субсидий, говорится в заявлении.
Греческие государство и церковь договорились о создании Фонда использования церковной собственности. Обязательства фонда будут нести совместно в равной степени государство и церковь.
"Вышеуказанные обязательства обеих сторон будут действовать при условии соблюдения соглашения в целом", — говорится в заявлении.