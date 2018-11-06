В Греции определили условия отделения церкви от государства

АФИНЫ, 6 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и архиепископ Афинский и всей Греции Иероним согласовали условия отделения церкви от государства в рамках конституционной реформы. Правительство Греции признает, что выплатило за полученное ранее церковное имущество заниженную компенсацию и вместо зарплаты священникам будет выплачивать церкви субсидию.

"Совместное заявление Государства — Церкви Греции" поступило в РИА Новости из пресс-службы премьера. Оно содержит 15 пунктов и преамбулу.

Правящая партия Коалиция радикальных левых СИРИЗА 2 октября внесла в парламент проект конституционных изменений, которые предлагают "модернизировать" статью 3 и закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив "по историческим и практическим причинам признание православной церкви как господствующей религии". Подобные изменения для страны, в которой 98% называют себя православными, являются революционными.

Во вторник Ципрас встретился с архиепископом Иеронимом и членами Синода Элладской церкви и обсудил реформу.

"После многолетнего, всеобъемлющего и откровенного диалога между государством и Церковью, диалогом, который проходил в атмосфере уважения и понимания, мы теперь имеем возможность перейти к согласованным и взаимоприемлемым и взаимовыгодным инициативам, связанным с упорядочением наших отношений", — говорится в совместном заявлении.

"Наша цель состоит в том, чтобы определить рамки урегулирования и решения исторической неопределенности, и укрепить автономию греческой церкви против греческого государства, признавая ее вклад и ее историческую роль в его рождении и формировании", — поясняется в заявлении государства и церкви.

Они отметили намерение достичь "исторического соглашения", которое примет форму законодательного регулирования.

Заявление предлагает 15 пунктов.

Во-первых, греческое государство признает, что до 1939 года, когда был опубликован "вынужденно" Закон 1731/1939, получило церковное имущество за вознаграждение, меньшее его стоимости.

"Правительство Греции признает, что взяло на себя выплату жалованья духовенству, в широком смысле, как компенсацию за приобретенное церковное имущество", — говорится в заявлении.

Государство и церковь признают, что духовенство не будет в будущем считаться государственными служащими и, следовательно, будет исключено из единого государственного органа платежей.

При этом греческое государство обязуется ежегодно выплачивать церкви субсидию, сумма которой соответствует текущей заработной плате действующих священников и будет корректироваться в соответствии с изменением заработной платы в греческом государстве.

Церковь признает, что после этого соглашения откажется от любых других требований за указанное церковное имуществ.

Ежегодная субсидия будет выплачиваться в специальный фонд церкви и предназначаться исключительно для зарплат духовенства. Соглашение обеспечивает нынешнее количество мест клириков и служителей церкви Греции. Возможное увеличение числа священников не приведет к требованию увеличить объем ежегодных субсидий, говорится в заявлении.

Греческие государство и церковь договорились о создании Фонда использования церковной собственности. Обязательства фонда будут нести совместно в равной степени государство и церковь.

"Вышеуказанные обязательства обеих сторон будут действовать при условии соблюдения соглашения в целом", — говорится в заявлении.