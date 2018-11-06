В Москве дети-паломники с Украины подарили патриарху Кириллу каравай

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Дети-паломники из разных городов Украины подарили каравай патриарху Московскому и всея Руси Кириллу на встрече в Москве.

Представители детских творческих коллективов из разных городов Украины в 15-й раз совершают паломничество к православным святыням России. Ежегодные поездки организует синодальный отдел Украинской православной церкви "Церковь и культура".

Во время встречи с патриархом Кириллом дети исполнили украинские песни и танцы и вручили ему каравай и подарки, изготовленные ими собственноручно.

"Такие встречи являются в какой-то мере ответом на мои молитвы. В вашем лице я вижу молодое поколение православных людей, украинцев, которые сохраняют единство нашей Церкви, а значит, и надежду на будущее, которое будет светлым, мирным, и я очень верю, благополучным для всех нас, дорогие мои", — сказал патриарх на встрече в трапезной Богоявленского Елоховского собора. Его слова приводит его пресс-служба.

Патриарх благословил юных паломников и также вручил им памятные подарки.

Он также сообщил, что каждый день особым образом молится за Украину и что сегодня под угрозу поставлено само единство Православной церкви.

"Я призван за всех молиться. Я не могу всех по именам перечислить — десятки миллионов людей принадлежат нашей Церкви. Но я молюсь за Церковь нашу, за народ. И каждый день совершенно особенно у себя в келье я молюсь за Украину", — сказал патриарх.

Он отметил, что это "самая напряженная молитва, которая требует особых внутренних сил". "Я знаю, что очень непросто сегодня — враг рода человеческого ополчается на единство нашей Церкви. И поэтому молюсь о том, чтобы Господь всем нам дал сил, крепости, уверенности в правоте нашего дела", — добавил предстоятель Русской православной церкви.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион ранее заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.