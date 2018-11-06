РПЦ и Ватикан обменяются визитами в феврале, заявил апостольский нунций

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и папа Римский Франциск во время встречи в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване. Архивное фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и папа Римский Франциск во время встречи в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване. Архивное фото

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Делегации Русской православной церкви и Святого престола совершат взаимные визиты в феврале, к третьей годовщине первой в истории встречи патриарха Московского и всея Руси и папы Римского, заявил РИА Новости апостольский нунций в РФ Челестино Мильоре.

"В феврале будет отмечаться три года со встречи в Гаване, в Москве, конечно, будет делегация из Ватикана, и русская делегация (приедет в Рим – ред.). И там будет также собрание двусторонней комиссии по культуре", — заявил он, охарактеризовав отношения между церквями как "очень насыщенные".

Первая в истории встреча предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла и папы Римского Франциска прошла в феврале 2016 года на Кубе.

В конце октября председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетил Рим с рабочим визитом. В ходе поездки он провел встречу с папой Римским Франциском, на которой была затронута тема церковной ситуации на Украине.