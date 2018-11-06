РПЦ и Ватикан обменяются визитами в феврале, заявил апостольский нунций

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Делегации Русской православной церкви и Святого престола совершат взаимные визиты в феврале, к третьей годовщине первой в истории встречи патриарха Московского и всея Руси и папы Римского, заявил РИА Новости апостольский нунций в РФ Челестино Мильоре.
Первая в истории встреча предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла и папы Римского Франциска прошла в феврале 2016 года на Кубе.
В конце октября председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетил Рим с рабочим визитом. В ходе поездки он провел встречу с папой Римским Франциском, на которой была затронута тема церковной ситуации на Украине.