На строительство храма Вооруженных сил собрали 1,266 миллиарда рублей

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Более 1 миллиарда 266 миллионов рублей уже собрано на строительство главного храма Вооруженных сил РФ, сообщает газета ВС России "Красная звезда".

"Он (храм) строится на добровольные пожертвования – на счета благотворительного фонда "Воскресение" переведено уже более 1 миллиарда 266 миллионов рублей", — пишет издание.

Ранее о строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он же внес первое пожертвование в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". Идея получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Храмовый комплекс будет возведен на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот".

Ровно шесть лет назад, 6 ноября 2012 года, Сергей Шойгу был назначен министром обороны РФ.