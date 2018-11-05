КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий надеется, что в конце ноября состоится "объединительный собор" православных церквей на Украине, где будет принято решение о создании автокефальной церкви.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

"В субботу было подписано важное, и без сомнения, историческое соглашение между Украиной и Вселенской патриархией, которое гарантирует создание единой поместной церкви и предоставление ей томоса об автокефалии… Подписанное соглашение дает мне уверенность надеяться, что уже до конца ноября будет проведен всеукраинский объединительный собор", — заявил Парубий в ходе Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.