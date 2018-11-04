Киев определился с выбором будущего главы автокефальной церкви, пишут СМИ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В случае получения Киевом автокефалии главой новой церковной структуры может стать митрополит Симеон, сообщает "Обозреватель".

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) — архиерей канонической УПЦ. В администрации президента Украины активно продвигают его кандидатуру, утверждается в статье.

Власти в Киеве и неканонические церковные структуры на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя. Однако его может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, которого предстоит избрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в этом мероприятии.

Ранее управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний заявил, что Константинополь направил главам украинских неканонических церковных структур Филарету и Макарию послание, в котором сообщалось, что они не могут принимать участие в выборах. Список из десяти иерархов УПЦ МП, якобы готовых участвовать в "объединительном соборе", Антоний назвал "фейковым".

Вселенский патриархат в середине октября пообещал дать автокефалию украинской неканонической церкви. Синод РПЦ охарактеризовал такие шаги как раскол, разорвав с Константинополем евхаристическое общение.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным решение Константинополя об отмене акта 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.