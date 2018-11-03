В УПЦ прокомментировали соглашение Порошенко и патриарха Варфоломея

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Подписанное президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве не имеет никакого значения с точки зрения церковных канонов, заявил РИА Новости в субботу председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

Ранее в субботу Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. Текст соглашения не опубликован ни Киевом, ни Константинополем.

"Это соглашение свидетельствует о том, что между ними нет никакого доверия. Несмотря на различные заявления они друг другу не доверяют, поэтому придумывают различные подписи для того, чтобы получить то, к чему они стремятся. Этот документ не имеет никакого значения с точки зрения церковных канонов и с точки зрения светского права",- заявил Климент.

Как заявил в субботу, комментируя соглашение, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, договор о сотрудничестве еще не означает создания Украинской церкви. Он отметил, что "все эти "конкордаты" украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.