В Госдуме прокомментировали соглашение между Порошенко и Варфоломеем

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписывают соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписывают соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем продолжает политизацию вопроса веры, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. Текст соглашения пока не обнародован.

"Собственно говоря, соглашение между президентом Украины и (Вселенским) патриархатом просто лишнее удостоверение того, что вся история с прощением раскольников и интригами, направленных на отрыв православных Украины от Московского патриархата, – это исключительно политическое действо", — заявил Затулин.

Парламентарий подчеркнул, что активной стороной этого "выступают не верующие Украины, которые рвутся освободиться от опеки Москвы, а президент Украины, человек, участвовавший и пришедший к власти в результате переворота 2014 года".

"Свои действия Константинопольский патриарх принял в ответ на обращение к нему президента Украины, а вовсе не иерархов, признанных в православном мире. Он продолжает идти по этому пути, то есть продолжает политизировать вопрос веры и в данном случае, конечно, со стороны России и со стороны Русской православной церкви ничего кроме осуждения всех этих шагов быть не может", — заключил депутат.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.