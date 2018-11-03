Варфоломей выполняет заказ по расчленению РПЦ, заявил митрополит Иларион

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле, Турция. 3 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле, Турция. 3 ноября 2018

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана по расчленению единой Русской православной церкви, соглашение между ним и президентом Украины Петром Порошенко лежит "исключительно в политической плоскости", заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

Порошенко и Варфоломей подписали в субботу соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом, текст которого пока не опубликован.

"Последние шаги и решения патриарха Варфоломея, включая подписание сегодняшнего соглашения, лежат вне канонического поля, а находятся исключительно в политической плоскости", — сказал митрополит Иларион, слова которого приводит синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. По его словам, патриарх Варфоломей выполняет "заказ из-за океана, направленный на ослабление и расчленение единой Русской церкви".

По его словам, патриарх Варфоломей выполняет "заказ из-за океана, направленный на ослабление и расчленение единой Русской церкви".

"Патриарх Варфоломей спешит выполнить этот заказ, пока не изменилась политическая конъюнктура и пока у власти в Украине находится нынешний президент. Для президента же чаемый томос — спасительная соломинка, которая, как он верит, позволит ему сохранить власть на второй срок. Только не получится ли, что бумага будет выписана, а народ ее не примет? И не станет ли ожидаемая победа пирровой?" — отмечает глава ОВЦС.

По мнению митрополита Илариона, встав на путь раскола, патриарх Варфоломей сделал еще один шаг на пути противопоставления себя всему мировому православию. Если ранее с согласия поместных церквей Константинопольский патриархат выступал для них в качестве координирующего центра, то теперь, как отметил представитель РПЦ, такого центра больше не существует. "Константинопольский патриархат добровольно самоупразднился в качестве такового", — полагает митрополит Иларион.

Утверждая исключительное право Константинополя даровать автокефалию, когда и кому он посчитает целесообразным, патриарх Варфоломей, по словам митрополита Илариона, "озвучивает новую, ранее не известную православию модель церковного устройства". Согласно ей, "один первоиерарх становится выше других: он может принимать единоличные решения, тогда как другие должны лишь молчаливо подчиняться, склоняя головы в священном трепете". "Он уже не "первый среди равных", а "первый без равных", что в последние месяцы неоднократно утверждалось на разные лады иерархами Константинопольского патриархата", — заключил архиерей. Полный текст заявления митрополита Илариона размещен на портале "Иисус"

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.