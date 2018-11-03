В РПЦ отреагировали на подписание соглашения Порошенко и Варфоломеем

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, подписанное президентом Украины и Константинопольским патриархом, еще не означает создания Украинской церкви, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что Порошенко и патриарх Варфоломей договорились о создании независимой украинской церкви.
По его словам, ни о каком создании "украинской церкви" речи не идет.
"Все эти "конкордаты" украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине", — заключил Легойда.
Президент и патриарх
Ранее Порошенко сообщил в твиттере, что подписал с патриархом Варфоломеем договор о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом, и назвал сегодняшний день "историческим".
"Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс предоставления томоса по всем канонам православной церкви", — добавил он.
Від імені українського народу дуже дякую Його Всесвятості і Синоду за дуже важливе і мудре рішення. Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, щоб надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви. pic.twitter.com/pfcqDbG9Vo— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.
"Причем здесь президент?"
Соглашение, подписанное Порошенко и патриархом Варфоломеем, прокомментировал российский сенатор Олег Морозов.
"С точки зрения места и роли церкви в обществе — это нонсенс. Причем здесь президент, если церковь независимый институт? Значит, зависимый", — сказал он РИА Новости.
Парламентарий отметил, что, если вспомнить православные каноны, то непонятно и причем тут Константинопольский патриархат, который является одной из 14 поместных церквей.
Спор об автокефалии
Киевские власти добиваются от Константинополя предоставления автокефалии неканонической церковной структуре на Украине. В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает такую процедуру. В частности, он отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата и снял анафему, наложенную РПЦ на лидеров украинских неканонических церковных структур — главу "Киевского патриархата" Филарета и главу Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Синод Русской православной церкви счел действия Константинополя расколом и объявил о разрыве евхаристического общения с ним по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Такое же решение принял и синод Русской зарубежной церкви.
Как заявил митрополит Иларион, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.
"Заказ на разрушение"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал действия по подготовке "украинской автокефалии" заказом на разрушение единства Русской православной церкви.
По его словам, когда говорят, что в Русской православной церкви 150 миллионов верующих, — это "действительно так, это те люди, которые стараются жить по православным законам".
"А посмотрите на развитие современной цивилизации: ведь не полностью, что называется, корреспондируются наши ценности и идеалы с тем, что нам навязывает мир. И, несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я так называю православие? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей <…> в условиях глобального информационного воздействия на людей с совершенно конкретными, определенными целями. Вот давайте здесь искать причину того, почему далеко за пределами Украины возникли мысли об ослаблении Русской православной церкви и ее разделении", — отметил патриарх.
"На это можно смотреть с разных точек зрения, политики оценивают это с политической точки зрения. А я чисто с духовной: а что такое лишение благодати целого народа? И вместо благодатной Церкви, несущей дары Святого Духа, мы просто видим перед собой ряженых — людей, не имеющих никаких полномочий совершать божественную службу, а кое-кто из них анафеме предан <…> Поэтому, конечно, трагедия Украины, этих религиозных разделений выходит за границы политического поля — она имеет, я бы сказал даже, мистическое измерение", — заключил патриарх.