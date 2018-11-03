ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ отреагировали на подписание соглашения Порошенко и Варфоломеем

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (368)
(обновлено: 16:21 03.11.2018)
0300
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКупола Софийского собора в Киеве. Архивное фотоКупола Софийского собора в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, подписанное президентом Украины и Константинопольским патриархом, еще не означает создания Украинской церкви, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что Порошенко и патриарх Варфоломей договорились о создании независимой украинской церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на открытии XXII Всемирного русского народного собора в Государственном кремлёвском дворце в Москве. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл прокомментировал вмешательство Киева в духовную жизнь
"Читаю заголовок: "Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви". Потом читаю в тексте новости слова Порошенко: "Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом". Коллеги, а зачем вы придумываете то, чего и нет?" — написал Легойда в своем телеграм-канале.

По его словам, ни о каком создании "украинской церкви" речи не идет.

"Все эти "конкордаты" украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине", — заключил Легойда.

Президент и патриарх

Ранее Порошенко сообщил в твиттере, что подписал с патриархом Варфоломеем договор о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом, и назвал сегодняшний день "историческим".

"Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс предоставления томоса по всем канонам православной церкви", — добавил он.

Служители Константинопольского патриархата у церкви Святой Троицы в Стамбуле. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose
В РПЦ ответили на заявление Константинополя о "ликвидации" УПЦ
Патриарх Варфоломей, со своей стороны, заявил, что этот договор поможет ускорить предоставление автокефалии православной церкви на Украине. Кроме того, оно важно как для двусторонних связей, так и для православия в целом, считает он.

"Причем здесь президент?"

Соглашение, подписанное Порошенко и патриархом Варфоломеем, прокомментировал российский сенатор Олег Морозов.

"С точки зрения места и роли церкви в обществе — это нонсенс. Причем здесь президент, если церковь независимый институт? Значит, зависимый", — сказал он РИА Новости.

Парламентарий отметил, что, если вспомнить православные каноны, то непонятно и причем тут Константинопольский патриархат, который является одной из 14 поместных церквей.

Православная церковь в Нью-Йорке. Архивное фото
CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skyline
Священник из США в знак протеста против действий Варфоломея перешел в РПЦЗ
"Это политический акт, означающий попытку торгануть украинскими верующими во имя очередной демонстрации "независимости от России". Но душу, как известно, можно продать только дьяволу", — резюмировал Морозов.

Спор об автокефалии

Киевские власти добиваются от Константинополя предоставления автокефалии неканонической церковной структуре на Украине. В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает такую процедуру. В частности, он отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата и снял анафему, наложенную РПЦ на лидеров украинских неканонических церковных структур — главу "Киевского патриархата" Филарета и главу Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава УПЦ Онуфрий заявил, что на Украине пытаются подчинить себе Бога
Киев рассчитывает, что Константинополь выдаст томос об автокефалии еще до конца года. Но получить его сможет только предстоятель "объединенной" церкви, которого должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Дата этого мероприятия еще не назначена. Каноническая Украинская православная церковь заявила, что не собирается в нем участвовать.

Синод Русской православной церкви счел действия Константинополя расколом и объявил о разрыве евхаристического общения с ним по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Такое же решение принял и синод Русской зарубежной церкви.

Как заявил митрополит Иларион, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. 

"Заказ на разрушение"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал действия по подготовке "украинской автокефалии" заказом на разрушение единства Русской православной церкви.

Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и патриарха Константинопольского Варфоломея I в Стамбуле. Архивное фото
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Патриарх Кирилл рассказал о "не слишком братской" встрече с Варфоломеем
"Это не просто борьба за юрисдикцию — это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире", — сказал патриарх на VIII международном фестивале православных СМИ "Вера и слово".

По его словам, когда говорят, что в Русской православной церкви 150 миллионов верующих, — это "действительно так, это те люди, которые стараются жить по православным законам".

"А посмотрите на развитие современной цивилизации: ведь не полностью, что называется, корреспондируются наши ценности и идеалы с тем, что нам навязывает мир. И, несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я так называю православие? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей <…> в условиях глобального информационного воздействия на людей с совершенно конкретными, определенными целями. Вот давайте здесь искать причину того, почему далеко за пределами Украины возникли мысли об ослаблении Русской православной церкви и ее разделении", — отметил патриарх.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Костин
Перейти в фотобанк
Путин заявил о вреде политиканства в сфере межрелигиозных отношений
Кроме того, продолжил он, есть и "менее глобальные причины" происходящего: нужно "просто выдавить каноническое православие из религиозного поля Украины, ослабить его до предела и создать раскольническую, а значит, безблагодатную юрисдикцию".

"На это можно смотреть с разных точек зрения, политики оценивают это с политической точки зрения. А я чисто с духовной: а что такое лишение благодати целого народа? И вместо благодатной Церкви, несущей дары Святого Духа, мы просто видим перед собой ряженых — людей, не имеющих никаких полномочий совершать божественную службу, а кое-кто из них анафеме предан <…> Поэтому, конечно, трагедия Украины, этих религиозных разделений выходит за границы политического поля — она имеет, я бы сказал даже, мистическое измерение", — заключил патриарх.

Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Раскол в православном мире: быть или не быть
Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена