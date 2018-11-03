В РПЦ отреагировали на подписание соглашения Порошенко и Варфоломеем

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, подписанное президентом Украины и Константинопольским патриархом, еще не означает создания Украинской церкви, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что Порошенко и патриарх Варфоломей договорились о создании независимой украинской церкви.

"Читаю заголовок: "Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви". Потом читаю в тексте новости слова Порошенко: "Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом". Коллеги, а зачем вы придумываете то, чего и нет?" — написал Легойда в своем телеграм-канале

По его словам, ни о каком создании "украинской церкви" речи не идет.

"Все эти "конкордаты" украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине", — заключил Легойда.

Президент и патриарх

Ранее Порошенко сообщил в твиттере, что подписал с патриархом Варфоломеем договор о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом, и назвал сегодняшний день "историческим".

"Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс предоставления томоса по всем канонам православной церкви", — добавил он.

Від імені українського народу дуже дякую Його Всесвятості і Синоду за дуже важливе і мудре рішення. Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, щоб надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви. pic.twitter.com/pfcqDbG9Vo — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.

"Причем здесь президент?"

Патриарх Варфоломей, со своей стороны, заявил, что этот договор поможет ускорить предоставление автокефалии православной церкви на Украине. Кроме того, оно важно как для двусторонних связей, так и для православия в целом, считает он.

Соглашение, подписанное Порошенко и патриархом Варфоломеем, прокомментировал российский сенатор Олег Морозов.

"С точки зрения места и роли церкви в обществе — это нонсенс. Причем здесь президент, если церковь независимый институт? Значит, зависимый", — сказал он РИА Новости.

Парламентарий отметил, что, если вспомнить православные каноны, то непонятно и причем тут Константинопольский патриархат, который является одной из 14 поместных церквей.

Спор об автокефалии

"Это политический акт, означающий попытку торгануть украинскими верующими во имя очередной демонстрации "независимости от России". Но душу, как известно, можно продать только дьяволу", — резюмировал Морозов.

Киевские власти добиваются от Константинополя предоставления автокефалии неканонической церковной структуре на Украине. В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает такую процедуру. В частности, он отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата и снял анафему, наложенную РПЦ на лидеров украинских неканонических церковных структур — главу "Киевского патриархата" Филарета и главу Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Киев рассчитывает, что Константинополь выдаст томос об автокефалии еще до конца года. Но получить его сможет только предстоятель "объединенной" церкви, которого должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Дата этого мероприятия еще не назначена. Каноническая Украинская православная церковь заявила, что не собирается в нем участвовать.

Синод Русской православной церкви счел действия Константинополя расколом и объявил о разрыве евхаристического общения с ним по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Такое же решение принял и синод Русской зарубежной церкви.

Как заявил митрополит Иларион, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.

"Заказ на разрушение"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал действия по подготовке "украинской автокефалии" заказом на разрушение единства Русской православной церкви.

"Это не просто борьба за юрисдикцию — это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире", — сказал патриарх на VIII международном фестивале православных СМИ "Вера и слово".

По его словам, когда говорят, что в Русской православной церкви 150 миллионов верующих, — это "действительно так, это те люди, которые стараются жить по православным законам".

"А посмотрите на развитие современной цивилизации: ведь не полностью, что называется, корреспондируются наши ценности и идеалы с тем, что нам навязывает мир. И, несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я так называю православие? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей <…> в условиях глобального информационного воздействия на людей с совершенно конкретными, определенными целями. Вот давайте здесь искать причину того, почему далеко за пределами Украины возникли мысли об ослаблении Русской православной церкви и ее разделении", — отметил патриарх.

Кроме того, продолжил он, есть и "менее глобальные причины" происходящего: нужно "просто выдавить каноническое православие из религиозного поля Украины, ослабить его до предела и создать раскольническую, а значит, безблагодатную юрисдикцию".

"На это можно смотреть с разных точек зрения, политики оценивают это с политической точки зрения. А я чисто с духовной: а что такое лишение благодати целого народа? И вместо благодатной Церкви, несущей дары Святого Духа, мы просто видим перед собой ряженых — людей, не имеющих никаких полномочий совершать божественную службу, а кое-кто из них анафеме предан <…> Поэтому, конечно, трагедия Украины, этих религиозных разделений выходит за границы политического поля — она имеет, я бы сказал даже, мистическое измерение", — заключил патриарх.