Варфоломей и Порошенко поблагодарили друг друга за Андреевскую церковь

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле, Турция. 3 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле, Турция. 3 ноября 2018

КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за решение о передаче Андреевской церкви в Киеве Константинополю, Порошенко в свою очередь поблагодарил патриарха по "открытие для нации дороги к Богу", сообщила в субботу пресс-служба президента Украины.

"Я от имени украинского народа очень благодарен Его Святейшеству, очень благодарен синоду, всем иерархам Вселенского патриархата за чрезвычайно важное и мудрое решение об открытии для украинской нации дверей церкви и дороги к Богу", — цитирует Порошенко пресс-служба.

Ранее в субботу Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Парламент Украины в октябре со второй попытки принял закон о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Представители фракции "Оппозиционный блок" сообщили, что подали документ об отмене этого решения. Таким образом, подписание постановления спикером Верховной рады и президентом Украины должно быть заблокировано, пока документ не рассмотрит парламент. Несмотря на это, спикер Рады Андрей Парубий передал закон на подпись президенту. При этом Порошенко считает, что передача церкви ускорит предоставление автокефалии.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.