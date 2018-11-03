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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

УПЦ указала на необразованность константинопольского архиепископа

(обновлено: 02:52 03.11.2018)
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© Sputnik / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкКиево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фотоКиево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент прокомментировал в беседе с RT слова архиепископа Константинопольского патриархата Иова об упразднении УПЦ МП.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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По мнению Иова, решение предоставить неканоническим церковным структурам на Украине автокефалии фактически означает прекращение существования УПЦ МП. Кроме того, архиепископ допустил пересмотр статуса РПЦ в том случае, если Вселенский патриархат посчитает необходимым пойти на этот шаг.

На это в РПЦ заявили, что готовы "помочь собрату с лечением", объяснив подобные слова личной злобой в отношении Русской церкви.

Климент отметил, что такие слова Иова указывают на его необразованность.

"В Евангелии Господь говорит, что первый в церкви — это не тот, кто в ней начальник, а тот, кто является всем слугой", — подчеркнул архиепископ, добавив, что называющие себя первыми считаются у бога последними.

"Иов показывает, что не знаком с евангельским текстом", — сказал Климент.

Архиепископ указал на то, что подобные "прописные истины" известны даже маленьким детям, которые ходят в воскресные школы.

Кроме того, Климент напомнил, что УПЦ МП Константинополю не подчиняется, а решение Фанара об отмене указа 1686 года, касающегося передачи Киевской митрополии Московскому патриархату, не имеет силы.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пресс-конференции в рамках фестиваля православных СМИ Вера и слово. 30 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Как можно отменять документы 300-летней давности?" — задался Климент вопросом. Он назвал такие заявления абсурдными, подчеркнув, что Киевская митрополия того времени современным границам УПЦ не соответствует.

Раскол в православии

Вселенский патриархат в середине октября пообещал дать автокефалию украинской неканонической церкви. Синод РПЦ охарактеризовал такие шаги как раскол, разорвав с Константинополем евхаристическое общение.

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Архивное фото
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Митрополит Иларион заявил, что Константинополь потерял право называться координирующим центром православия.

В Киеве до конца года рассчитывают получить томос об автокефалии. При этом его можно вручить получить только предстоятелю "объединенной" церкви, которого предстоит избрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в этом мероприятии.

Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
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Раскол в православном мире: быть или не быть
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