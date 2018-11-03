УПЦ указала на необразованность константинопольского архиепископа

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент прокомментировал в беседе с RT слова архиепископа Константинопольского патриархата Иова об упразднении УПЦ МП.
На это в РПЦ заявили, что готовы "помочь собрату с лечением", объяснив подобные слова личной злобой в отношении Русской церкви.
Климент отметил, что такие слова Иова указывают на его необразованность.
"В Евангелии Господь говорит, что первый в церкви — это не тот, кто в ней начальник, а тот, кто является всем слугой", — подчеркнул архиепископ, добавив, что называющие себя первыми считаются у бога последними.
"Иов показывает, что не знаком с евангельским текстом", — сказал Климент.
Архиепископ указал на то, что подобные "прописные истины" известны даже маленьким детям, которые ходят в воскресные школы.
Кроме того, Климент напомнил, что УПЦ МП Константинополю не подчиняется, а решение Фанара об отмене указа 1686 года, касающегося передачи Киевской митрополии Московскому патриархату, не имеет силы.
Раскол в православии
Вселенский патриархат в середине октября пообещал дать автокефалию украинской неканонической церкви. Синод РПЦ охарактеризовал такие шаги как раскол, разорвав с Константинополем евхаристическое общение.
В Киеве до конца года рассчитывают получить томос об автокефалии. При этом его можно вручить получить только предстоятелю "объединенной" церкви, которого предстоит избрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в этом мероприятии.