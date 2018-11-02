Порошенко намерен встретиться в Турции с Константинопольским патриархом

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко уже отправился в Турцию, в ходе визита он намерен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщила представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко.

Ранее пресс-служба президента сообщала, что Порошенко посетит Турцию с официальным визитом 3-4 ноября

"Он уже полетел с визитом в Турцию, где он будет встречаться на президентской комиссии с президентом (Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом и обязательно заедет к Вселенскому патриарху для того, чтобы его поблагодарить за позицию по томосу", — сказала Луценко в эфире украинского телеканала "Интер".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.