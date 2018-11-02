В РПЦ ответили на заявление Константинополя о "ликвидации" УПЦ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Московском патриархате выразили обеспокоенность состоянием душевного и духовного здоровья представителя Константинопольского патриархата архиепископа Тельмисского Иова (Гечи), который заявил, что канонической Украинской православной церкви больше не существует.

"Это очень тревожные заявления архиепископа Иова. <…> При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви", — сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Ранее архиепископ Иов заявил в интервью украинскому бюро Би-би-си, что, по его мнению, после решения о начале предоставления автокефалии неканоническим церковным структурам Украинской православной церкви больше не существует. По его словам, все архиереи на Украине теперь де-факто архиереи Константинополя и должны ждать его директив относительно дальнейших действий. Кроме того, архиепископ не исключил пересмотра нынешнего статуса Русской православной церкви, "если Вселенский патриархат посчитает это нужным".

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает процедуру предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине, и отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Синод РПЦ назвал эти действия расколом и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Позже такое же решение принял синод Русской зарубежной церкви.

Киевские власти и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают на томос об автокефалии до конца года. Однако получить его может только предстоятель "объединенной" церкви, которого должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Дату собора пока не назначили, но каноническая УПЦ уже заявила, что не собирается в нем участвовать.