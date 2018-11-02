В мечетях РТ во время каникул организуют специальные курсы для детей

«Тот, кто сыт в то время, когда его сосед голоден, не из нас»

«Тот, кто сыт в то время, когда его сосед голоден, не из нас»

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В дни осенних каникул в большинстве мечетей республики имамы проведут курсы нравственности и воспитания для школьников, сообщили в пятницу РИА Новости в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).

"Как правило, для наших детей мы проведем специальные уроки по чтению Корана, заучивания сур Писания, викторины на мусульманские темы", — сообщил РИА Новости муфтий республики Камиль Самигуллин.

Религиозный деятель отметил, что в регионе пройдут специальные курсы для девочек "Неделя со сподвижницами".

"В эту программу включены заучивание Корана, увлекательные занятия по нравственности, знакомство с жизнью выдающихся мусульманок, конкурсы и мастер-классы и опять же конкурсы и викторины на знание основ ислама", — добавил муфтий.

По его словам религиозного деятеля, победители получат специальные призы.

"Мы считаем, учение и тягу к знаниям необходимо стимулировать ноутбуками, телефонами. Если у детей выдается неделя каникул, то необходимо это время насытить добрыми делами", — считает муфтий Самигуллин.