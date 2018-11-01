МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Православная община, находившаяся в юрисдикции Константинопольского патриархата, перешла в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ) из-за несогласия с действиями Константинополя на Украине, подтвердил в четверг глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее протоиерей Максим Волынец написал в социальной сети Facebook, что русский приход во Флоренции перешел в юрисдикцию РПЦЗ: "за богослужением поминали Илариона, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского", первоиерарха РПЦЗ. Настоятелем храма Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции является протоиерей Георгий Блатинский.

"С конца 90-х годов прошлого века знаю отца Георгия Блатинского как прекрасного пастыря и замечательного человека. Что он еще раз подтвердил этим решением: община Константинополя во Флоренции перешла в РПЦЗ в ответ на его действия на Украине", — написал Владимир Легойда в четверг в своем Telegram-канале.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.