Служба "Милосердие" бесплатно обучит добровольцев уходу за тяжелобольными

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" и Центральная клиническая больница (ЦКБ) святителя Алексия объявили о наборе на бесплатные курсы по уходу за тяжелобольными людьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Милосердия".

"Курсы предназначены для желающих освоить профессиональные навыки ухода и работать сестрой по уходу", — сообщили в службе помощи.

Обучение на курсах даст возможность устроиться на работу в паллиативное отделение больницы святителя Алексия, Свято-Спиридоньевскую богадельню, Свято-Софийский социальный дом для детей и взрослых со множественными нарушениями развития, а также помогать одиноким пациентам в психоневрологическом интернате №11, в ГКБ №1 и на дому.

"Служба "Милосердие" помогает десяткам немощных и беззащитных людей, которые не могут сами о себе позаботиться. Некоторые из них не могут даже сами поднять ложку. К каждому подопечному мы относимся с теплом и любовью – но одной любви недостаточно. Нужны знания и практические навыки, чтобы ухаживать за тяжелобольным человеком так, чтобы не навредить ни ему, ни себе. Этому научат на наших курсах по уходу", — рассказала старшая сестра Свято-Спиридоньевской богадельни службы "Милосердие" Ольга Иорданская.

Занятия начнутся в середине ноября и будут проходить в течение семи месяцев три раза в неделю. Преподаватели, врачи и сестры милосердия будут вести занятия по основам ухода, анатомии, терапии и фармакологии. Слушатели будут совмещать учебу с практическими занятиями. В ходе курса специалисты обучат специальной методике ухода за лежачими пациентами, которая была разработана на основе более чем 20-летнего опыта работы сестер службы "Милосердие". Патронажные курсы будут проходить в ЦКБ имени святителя Алексия.

Православная служба помощи "Милосердие" объединяет 26 социальных проектов и ежегодно оказывает помощь десяткам тысяч нуждающихся: тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам и инвалидам, бездомным и ВИЧ-инфицированным. В числе проектов службы "Милосердие": кризисный центр "Дом для мамы", Свято-Спиридоньевская богадельня, Центр реабилитации детей с ДЦП и другие.

Центральная клиническая больница святителя Алексия митрополита Московского – многопрофильное лечебное учреждение на 275 мест. Это крупнейшее медицинское учреждение Русской православной церкви. В больнице лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Для всех пациентов обследование и лечение проводятся бесплатно.