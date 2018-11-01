Патриарх Кирилл прокомментировал вмешательство Киева в духовную жизнь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на открытии XXII Всемирного русского народного собора в Государственном кремлёвском дворце в Москве. 1 ноября 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на открытии XXII Всемирного русского народного собора в Государственном кремлёвском дворце в Москве. 1 ноября 2018

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинские власти не смогут разорвать единую духовную общность народов России и Украины, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании XXII Всемирного русского народного собора.

По его словам, на Украине в последнее время "все сильнее ощущается вмешательство властей в самые сокровенные вопросы духовной жизни граждан".

"Те, кто хотят силой принуждения заставить народы забыть свое духовное родство и разорвать тысячелетние духовные связи, добьются лишь противоположного эффекта. Политикам, разжигающим ненависть, вражду и расколы, придется признать свое историческое поражение", — убежден патриарх.

Он признал, что проблема защиты религиозных свобод от вмешательства властей сегодня особенно остро встает на Украине.

"Хотелось бы напомнить, что история уже знает множество попыток подобного вмешательства. Однако гонители церкви ушли в исторические небытие, а все попытки искоренить христианскую идентичность обернулись крахом… Гонения на христиан в Римской империи завершились торжеством церкви при святом императоре Константине Великом. Репрессии богоборческих властей в ХХ веке также не смогли искоренить православие. Напротив, после десятилетий преследований и дискриминации началось духовное возрождение, народ вернулся к вере", — отметил патриарх.

Этот исторический урок, добавил он, "следовало бы хорошо выучить правителям, которые сегодня, в ХХI веке, вновь пытаются идти по пути диктаторов прошлого".

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.