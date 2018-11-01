МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, какую цель преследуют русофобы и те, кто вмешивается в церковные дела страны.
По его словам, это практикуется во многих регионах мира, в том числе и на постсоветском пространстве. А среди основных методов — "пещерный национализм", русофобия и грубое вмешательство в церковную жизнь.
"Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна, но, убежден, жизнь все расставит по местам. Потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против правды, справедливости и просто здравого смысла", — подчеркнул президент.
Он призвал общество к единству и сплоченности, ведь только так государство может ответить на исторические вызовы, противостоять внешнему давлению и отстаивать суверенитет.
"Голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно. Это предопределено и нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации — уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность", — заключил президент.
Русский народный собор
При этом Собор не замыкается в узких национальных рамках, а всегда открыт для межэтнического, межкультурного и межрелигиозного диалога, уточнил Путин.
Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была создана в мае 1993 года. Главой собора с февраля 2009 года является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.