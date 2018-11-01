Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, какую цель преследуют русофобы и те, кто вмешивается в церковные дела страны.

"Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир. Разрушить цивилизационные ценности и те культурно исторические пространства, которые складывались веками. Цель — создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, возведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять. Использовать как разменную монету в своих интересах", — сказал российский лидер на Всемирном русском народном соборе.

По его словам, это практикуется во многих регионах мира, в том числе и на постсоветском пространстве. А среди основных методов — "пещерный национализм", русофобия и грубое вмешательство в церковную жизнь.

"Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна, но, убежден, жизнь все расставит по местам. Потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против правды, справедливости и просто здравого смысла", — подчеркнул президент.

Он призвал общество к единству и сплоченности, ведь только так государство может ответить на исторические вызовы, противостоять внешнему давлению и отстаивать суверенитет.

"Голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно. Это предопределено и нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации — уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность", — заключил президент.

Русский народный собор

Путин отметил важную роль Собора в общественной жизни России. "Созданный под эгидой Русской православной церкви ваш форум <…> активно содействует решению социальных, просветительских, гуманитарных проблем, сохранению межнационального и межрелигиозного согласия, воспитанию молодежи на основе ценностей патриотизма и гражданственности", — отметил глава государства.

При этом Собор не замыкается в узких национальных рамках, а всегда открыт для межэтнического, межкультурного и межрелигиозного диалога, уточнил Путин.

Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была создана в мае 1993 года. Главой собора с февраля 2009 года является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.