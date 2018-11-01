В наши дни решается, каким будет мир будущего, заявил Путин

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Именно в наши дни решается, каким будет мир в предстоящие десятилетия — миром диалога и взаимного уважения или миром "кулачного права", заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент в четверг участвует в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвященном его 25-летию.

"Тема нашей нынешней встречи и большая часть дискуссий в эти дни посвящены цивилизационному развитию России, осмыслению ее роли в современном мироустройстве. Безусловно, эти вопросы звучат сегодня крайне актуально. Действительно, именно сейчас решается, каким будет мир будущего в предстоящие десятилетия. Будет ли это мир монолога и так называемого кулачного права, то есть права сильного, или диалога и взаимного уважения. Насколько гармонично будут сочетаться технологические новинки и этические нравственные нормы. Вопросов здесь пока больше, чем ответов", — сказал Путин на заседании.

Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была создана в мае 1993 года. Главой собора с февраля 2009 года является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.