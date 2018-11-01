МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Заседание ХХII Всемирного русского народного собора (ВРНС), посвященного теме "25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России", пройдет в четверг в Государственном Кремлевском дворце под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В пленарном заседании ВРНС, посвященном 25-летию организации, примет участие президент России Владимир Путин, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

"В нынешнем году Всемирный русский народный собор празднует 25-летний юбилей: эта дата имеет важное значение для членов и партнеров Собора как в России, так и за рубежом. В ходе Собора планируется подвести итоги деятельности организации за четверть века ее существования, обсудить дальнейшие перспективы его развития", — сообщили в пресс-службе ВРНС.

По данным организаторов, в работе Собора примут участие представители всех ветвей власти, политики, лидеры общественных объединений, деятели науки, образования и культуры, религиозные лидеры, делегаты русских общин из дальнего и ближнего зарубежья. После пленарного заседания состоится праздничный концерт.

"Всемирный русский народный собор является крупнейшим общественным форумом и интеллектуальным центром, играющим значительную роль в формировании общественного пространства России. Собор как общественная организация, представляющая интересы русского народа, вносит существенный вклад в обсуждение всех значимых и актуальных для нашего государства и общества вопросов", — напомнили в ВРНС.

Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была основана в 1993 году, главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года Собору был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.