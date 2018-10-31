НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт — РИА Новости. Верховный суд Пакистана в среду отменил приговор в отношении многодетной матери, христианки Асии Биби, которая в 2010 году была приговорена к смерти через повешение в связи с обвинением в оскорблении пророка Мухаммеда, сообщает телеканал Geo TV.

"Она оправдана. Решения Высшего суда (города Лахора — ред.), а также суда первой инстанции отменены. Обвинения сняты", — объявил председатель Верховного суда республики Сакыб Нисар. Телеканал отмечает, что, в соответствии с вердиктом, всякое уголовное преследование в отношении женщины прекращено, а сама она подлежит немедленному освобождению из тюрьмы.

Летом 2009 года работавшая на сборе ягод Асия Биби выпила воды из "мусульманского" колодца, и работавшие вместе с ней односельчанки обвинили ее в том, что она осквернила воду. Между женщинами возник спор на религиозные темы, в ходе которого Биби утверждала, что христиане — это "такие же люди, как мусульмане". Позднее на христианку напала разъяренная толпа, ее арестовали, и в ноябре 2010 года один из судов провинции Пенджаб приговорил ее к смертной казни по действующему в Пакистане закону о богохульстве. В октябре 2014 года Высший суд Лахора утвердил этот приговор.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращался к бывшему президенту Пакистана Мамнуну Хусейну с просьбой помиловать Биби, отметив, что исполнение смертного приговора в отношении этой женщины нанесло бы "огромный урон мусульманско-христианскому диалогу". К смягчению наказания и помилованию Биби призывали также папа Римский Бенедикт XVI и другие видные деятели Римско-католической церкви.

Дело Асии Биби, матери пятерых детей, спровоцировало широкий резонанс как в самом Пакистане, так и за его пределами. Министр по делам меньшинств республики Шахбаз Бхатти и губернатор провинции Пенджаб Сальман Тасир были убиты после того, как выразили несогласие с законами о богохульстве и призвали помиловать осужденную.