Патриарх: священники-блогеры не должны заниматься лингвистической клоунадой

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Миссионерский успех священников, ведущих блоги, не может определяться тем, насколько близок язык их проповеди к языку молодежи, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Если бы это был только вопрос языка, то это был бы вопрос решаемый. Но обращение неверующих людей к Богу — это не только вопрос языка. Рост количества молодых людей с атеистическими убеждениями — это в последнюю очередь вопрос языка. Вы можете обращаться к ним на любом языке, но если вы будете говорить им то, что идет вразрез с голосом их плоти, с их пониманием того, какой должна быть жизнь, то никаким языком вы их не убедите", — сказал патриарх, отвечая на вопросы гостей VIII международного фестиваля "Вера и слово".

"Можно убедить не языком, не фразами, не стилем, а мыслями — если человек перед вами мыслящий. А если человек живет по закону животного мира, его ни один язык не привлечет", — добавил он.

Предстоятель Русской церкви подчеркнул, что и в глазах мыслящих молодых людей, живущих при этом в лингвистической парадигме современного молодежного жаргона, попытки священника-блогера говорить "на их языке" будут выглядеть заигрыванием.

"Священники должны не столько даже словом, сколько категориями мысли приблизиться к тому, как мыслит современная молодежь. Само построение фраз, стиль здесь не причем, а вот понимание того, в каких категориях молодой человек мыслит, в какой системе ценностей он живет — священник должен войти в эту систему, не растворяя самого себя, и изнутри помочь понять абсурдность многих взглядов и заблуждений", — отметил патриарх.

По его словам, это очень тонкая работа. "Вот почему, когда священники желают понравиться молодежи и начинают просто употреблять молодежный сленг, говорить так, как молодые люди разговаривают друг с другом на дискотеке, то эти фразы не цепляют человека — это пустота, это медь звенящая и кимвал бряцающий, это — лингвистическая клоунада", — пояснил он.

"Здесь сидят молодые люди, но я же не корчу из себя какого-нибудь молодого парнишу, который владеет молодежным жаргоном, — и все меня понимают. Точно также многие наши замечательные актеры, которые являются кумирами для молодежи — они не всегда говорят на этом молодежном сленге", — заметил патриарх.

По его мнению, наибольшую убедительность словам священнослужителя придает не форма изложения, а глубина содержания, основывающаяся на лично пережитом духовном опыте.

"Каждый священник должен говорить на том языке, который для него является естественным. Сильная мысль, яркое сравнение, отсылка к опыту переживания присутствия Бога в своей жизни, подлинность, честность и искренность — это зацепит вне зависимости от того, в полной мере человек говорит на современном языке, или не в полной", — заключил первоиерарх.