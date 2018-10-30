Патриарх Кирилл рассказал о "не слишком братской" встрече с Варфоломеем

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые раскрыл подробности закрытой встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем 31 августа в Стамбуле.
"Я понял, что это такое желание, что называется, поставить на место. Кто-то мне из коллег сказал: не надо ехать, это унизительно. А я подумал — нет, это не унизительно, <…> я не обращаю внимания на эти "игрушки". Я готов пешком идти куда угодно — с тем чтобы только предотвратить такое развитие событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня", — рассказал патриарх на VIII международном фестивале православных СМИ "Вера и слово".
По словам Кирилла, Константинопольский патриарх разговаривал с ним не слишком по-братски. При этом, отметил предстоятель РПЦ, сам он пытался сделать все, чтобы смягчить Варфоломея.
Он подчеркнул, что приводил Варфоломею убедительные доводы по вопросу Украины.
"Но, с другой стороны, позиция по Украине уже тогда была выражена достаточно резко и радикально. Но все-таки еще раз хочу сказать: надежда умирает последней", — добавил Кирилл.
Тем же, кто его критикует за поездку в Стамбул, он готов ответить, что "нужно было сделать последний шаг", подчеркнул Кирилл.
"Поговорили "от сердца к сердцу", но этот шаг не привел к положительным результатам. Но за это уже не наша ответственность", — заключил глава РПЦ.
Спор об автокефалии
В РПЦ эти решения назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Аналогичное решение принял Архиерейский синод Русской зарубежной церкви (РПЦЗ).