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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл рассказал о "не слишком братской" встрече с Варфоломеем

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (353)
(обновлено: 17:25 30.10.2018)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и патриарха Константинопольского Варфоломея I в Стамбуле. Архивное фотоВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и патриарха Константинопольского Варфоломея I в Стамбуле. Архивное фото
© AP Photo / Lefteris Pitarakis

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые раскрыл подробности закрытой встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем 31 августа в Стамбуле.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пресс-конференции в рамках фестиваля православных СМИ Вера и слово. 30 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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По словам Кирилла, когда он предложил встретиться с Варфоломеем на нейтральной территории, ему ответили, что он должен приехать именно в Стамбул, где находится резиденция Константинопольского патриарха.

"Я понял, что это такое желание, что называется, поставить на место. Кто-то мне из коллег сказал: не надо ехать, это унизительно. А я подумал — нет, это не унизительно, <…> я не обращаю внимания на эти "игрушки". Я готов пешком идти куда угодно — с тем чтобы только предотвратить такое развитие событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня", — рассказал патриарх на VIII международном фестивале православных СМИ "Вера и слово".

По словам Кирилла, Константинопольский патриарх разговаривал с ним не слишком по-братски. При этом, отметил предстоятель РПЦ, сам он пытался сделать все, чтобы смягчить Варфоломея. 

Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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"Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень — я его так за руку возьму, по-братски скажу: "Ну, давайте спокойнее, ну, давайте поговорим…" — рассказал Кирилл.

Он подчеркнул, что приводил Варфоломею убедительные доводы по вопросу Украины.

"Но, с другой стороны, позиция по Украине уже тогда была выражена достаточно резко и радикально. Но все-таки еще раз хочу сказать: надежда умирает последней", — добавил Кирилл.

Тем же, кто его критикует за поездку в Стамбул, он готов ответить, что "нужно было сделать последний шаг", подчеркнул Кирилл.

"Поговорили "от сердца к сердцу", но этот шаг не привел к положительным результатам. Но за это уже не наша ответственность", — заключил глава РПЦ.

Спор об автокефалии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине. В частности, он отозвал акт 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата, а также отменил анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В РПЦ эти решения назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Аналогичное решение принял Архиерейский синод Русской зарубежной церкви (РПЦЗ).

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