Раввин рассказал о последствиях репрессий для советских евреев

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Репрессии советской власти коснулись каждой еврейской семьи, а в целом они привели к упадку духовности и разобщенности населения СССР, заявил в День памяти жертв политических репрессий президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.

"Советская власть надеялась репрессиями очистить страну от своих противников, но эта политика привела только к упадку духовности, к разобщенности населения, не говоря уже о том, сколько великих научных открытий, сколько добрых дел могли совершить те, кто был объявлен "врагом народа", сослан, отправлен в лагеря или расстрелян. К сожалению, в России нет практически ни одной еврейской семьи, в которой не жила бы память о жертвах репрессий. По евреям в особенной степени ударила кампания по борьбе с "космополитизмом", которая увенчалась известным "делом врачей", — заявил он.

Среди пострадавших были религиозные деятели, которые боролись за существование еврейской культуры и традиции в Советском союзе, напомнил он. Самым известным из них был главный раввин Москвы Шмарьягу-Лейб Медалье, расстрелянный в 1938 г. вместе с несколькими десятками религиозных активистов. На его доме была установлена памятная табличка в рамках общественного проекта "Последний адрес".

"Также известна история одного из лидеров хасидского движения, Шестого Любавичского ребе Йосефа Ицхока Шнеерсона, который в 1920-х возглавлял полулегальный Ваад рабаней СССР (Совет раввинов России), помогавший верующим сопротивляться давлению государства, пытавшегося провести насильственную секуляризацию общества. Он был арестован и приговорен к расстрелу. Но под давлением Запада смертную казнь ему заменили на ссылку, а потом и вовсе выслали из Советского союза", — рассказал раввин.

В современной России, заверил он, нет места подобной политике, все жертвы политических репрессий оправданы, а их память увековечена. Российское государство "самым бережным способом чтит имена пострадавших", а общественные и религиозные силы "являются его партнерами в этом благородном деле".

"В частности, в Еврейском музее и Центре толерантности существует зал, посвященный жизни евреев в послевоенные годы и интерактивный мемориал "Незабытые имена", — напомнил он.

"Этот урок истории должен быть изучен с выводом о том, что страна не сможет развиваться, если в обществе будет царить ненависть и страх; что залогом светлого будущего является гуманизм и вечные ценности, объединяющие нацию", — заключил Борода.