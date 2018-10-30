В РПЦ осудили позицию Константинополя по созыву всеправославных соборов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Единоличное право Константинопольского патриарха созывать всеправославные соборы, на чем она настаивает, не имеет никакого основания в церковных канонах, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Константинопольский патриарх самовластно, без всякой опоры на каноны присвоил себе право созывать Вселенский собор. Нигде не сказано, что у него есть такое право", — сказал патриарх, отвечая на вопросы участников VIII международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Разрыв евхаристического общения делает невозможным для всех священнослужителей РПЦ совместные служения с иерархами и клириками Константинопольской церкви, а для мирян – участие в таинствах, совершаемых в ее храмах.