Стала известна стоимость возведения фундамента главного военного храма

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России заключает контракт максимальной стоимостью 620 миллионов рублей на устройство фундаментного основания главного храма Вооруженных сил, следует из материалов на портале госзакупок.
Указывается, что финансироваться работы будут за счет средств целевого пожертвования от благотворительного фонда "Воскресенье". Генподрядчиком выступает АО "Главное управление обустройства войск".
Контрактом предусмотрено также проектирование объекта и выполнение изыскательских работ.