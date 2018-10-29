Стала известна стоимость возведения фундамента главного военного храма

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России заключает контракт максимальной стоимостью 620 миллионов рублей на устройство фундаментного основания главного храма Вооруженных сил, следует из материалов на портале госзакупок.

Храм расположится в подмосковной Кубинке, ориентировочно, ширина здания – 81,5 м, длина – 113,7 м. Ранее сообщалось, что обширный храмовый комплекс на территории Парка "Патриот" спроектирован в монументальном русско-византийском стиле.

Указывается, что финансироваться работы будут за счет средств целевого пожертвования от благотворительного фонда "Воскресенье". Генподрядчиком выступает АО "Главное управление обустройства войск".

Контрактом предусмотрено также проектирование объекта и выполнение изыскательских работ.