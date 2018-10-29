Патриарх Варфоломей объяснил предоставление автокефалии Украине "заботой"

АФИНЫ, 29 окт — РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей назвал "любящую заботу" церкви единственным мотивом для предоставления автокефалии Украине, а сообщения о других стимулах – вымыслами.
Греческая газета "Православная правда" ("Ортодокси алития") 24 октября опубликовала статью под заголовком "Уговорили Варфоломея… золотом — Как сербы предотвратили автокефалию Церкви Скопье — Почему Вселенский патриарх внезапно передумал", в которой говорится, что Варфоломей намеревался предоставить автокефалию церкви в Республике Македония, отколовшейся от Сербской православной церкви, но после визита в Фанар делегации из сербской церкви изменил свое мнение. Константинопольский патриархат тогда сразу же опроверг публикацию о подкупе Варфоломея.Ord-ua сообщил, что президент Украины Петр Порошенко якобы собрал с олигархов 25 миллионов долларов для "вознаграждения" патриарха Варфоломея за издание томоса об "украинской автокефалии", но передал ему только 10 миллионов, в связи с чем президента заподозрили в присвоении оставшихся 15 миллионов.
В воскресенье Константинопольский патриарх затронул тему автокефалии в храме Святого Дмитрия в Ксилопорте на литургии, на которой присутствовал посол Украины в Турции Андрей Сибиха и генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.
"Любящая забота о народе Божьем на Украине, о народе, пострадавшем из-за расколов и разных нарушений, и искренне желавшего общения во Христе и единства, был мотивом и неизменным критерием решения Вселенского патриархата предоставить ему автокефалию", — заявил Варфоломей.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.