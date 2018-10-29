Патриарх Варфоломей объяснил предоставление автокефалии Украине "заботой"

АФИНЫ, 29 окт — РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей назвал "любящую заботу" церкви единственным мотивом для предоставления автокефалии Украине, а сообщения о других стимулах – вымыслами.

Намерения Фанара предоставить автокефалию церкви на Украине вызвали резкую критику и неприятие в ряде православных церквей, в том числе в РПЦ, и у значительной части политиков. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Варфоломей "затевает провокации" при прямой публичной поддержке США.

Греческая газета "Православная правда" ("Ортодокси алития") 24 октября опубликовала статью под заголовком "Уговорили Варфоломея… золотом — Как сербы предотвратили автокефалию Церкви Скопье — Почему Вселенский патриарх внезапно передумал", в которой говорится, что Варфоломей намеревался предоставить автокефалию церкви в Республике Македония, отколовшейся от Сербской православной церкви, но после визита в Фанар делегации из сербской церкви изменил свое мнение. Константинопольский патриархат тогда сразу же опроверг публикацию о подкупе Варфоломея.

Ранее украинский сайт расследований Ord-ua сообщил, что президент Украины Петр Порошенко якобы собрал с олигархов 25 миллионов долларов для "вознаграждения" патриарха Варфоломея за издание томоса об "украинской автокефалии", но передал ему только 10 миллионов, в связи с чем президента заподозрили в присвоении оставшихся 15 миллионов.

В воскресенье Константинопольский патриарх затронул тему автокефалии в храме Святого Дмитрия в Ксилопорте на литургии, на которой присутствовал посол Украины в Турции Андрей Сибиха и генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Любящая забота о народе Божьем на Украине, о народе, пострадавшем из-за расколов и разных нарушений, и искренне желавшего общения во Христе и единства, был мотивом и неизменным критерием решения Вселенского патриархата предоставить ему автокефалию", — заявил Варфоломей.

"То, что сказано и написано, бесстыдно, о других мотивах относительного суждения Вселенского Престола — это вымыслы", — цитирует патриарха пресс-служба церкви.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.