Патриарх Кирилл совершил отпевание Николая Караченцова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время отпевания актера театра и кино Николая Караченцова в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. 29 октября 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время отпевания актера театра и кино Николая Караченцова в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. 29 октября 2018

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Патриарх Кирилл в понедельник совершил отпевание актера Николая Караченцова в московском храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке.

На поминальном богослужении присутствовали родные и близкие актера, его друзья, почитатели его таланта, прихожане храма, который он посещал. Церковь была заполнена людьми, многие из них стояли с цветами.

"Сейчас, совершая чин отпевания, давайте помолимся все вместе, чтобы Господь принял душу раба своего Николая в вечные свои небесные обители, чтобы открыл перед ним дверь этой вечной жизни, чтобы успокоил тех родных и близких, которые сегодня особенно переживают расставание с близким для них и дорогим человеком. В нашей же памяти Николай Петрович останется и как прекрасный человек выдающегося таланта и способностей, и как человек, с верой прошедший в сердце тяжелейшие годы испытаний и завершение своего жизненного пути. Вечная ему память", — сказал патриарх перед началом отпевания.

Он напомнил, что в 2005 году Караченцов попал в ДТП, что стало тяжким испытанием для него и всей его семьи.

"Мы знаем, что в результате тяжелой аварии он оказался в очень ограниченных для него условиях проявления всего того, что составляло самую суть его жизни. Он не мог себя выражать как актер, как художник, вообще его жизнь была весьма ограничена, и печать скорби и страданий особым образом легли на эти последние годы его жизни. И трудно сказать, что было бы с Николаем Петровичем, если бы не Людмила Андреевна (Поргина, супруга — ред.) и те близкие люди, которые разделяли эти последние годы и которые действительно дали возможность Николаю Петровичу, в том числе, и соприкоснуться с тем миром, которому он принадлежал", — сказал патриарх.

Он отметил, что жизненный путь человека "не кончается гробом", и смысл человеческой жизни "обретается только в бессмертии человеческой души".

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Он будет похоронен 29 октября на Троекуровском кладбище.

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.