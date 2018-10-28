Папа Франциск извинился перед молодежью за недостаточное внимание

ВАТИКАН, 28 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в ходе воскресной мессы в Соборе святого Петра в Ватикане по случаю окончания Синода епископов Римско-католической церкви извинился перед молодыми людьми за недостаточное внимание священнослужителей к их проблемам.
Генеральная ординарная ассамблея Синода епископов, посвященная роли молодежи в жизни церкви и современном мире, проходила в Ватикане с 3 октября под предательством папы Франциска. В ее работе приняли участие почти 270 церковных иерархов с пяти континентов, в том числе кардиналы, патриархи, архиепископы и епископы, главы монашеских орденов и конгрегаций, а также представители католической молодежи всего мира. В качестве наблюдателя от РПЦ в работе Синода принял участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
По окончании мессы в Соборе святого Петра было также оглашено "Послание синодальных отцов молодым", в котором подчеркивалось, что церковь является матерью для всей молодых людей и не оставит их в одиночестве. "Церковь и мир срочно нуждаются в вашем энтузиазме. Станьте спутниками самых слабых, бедных, раненых жизнью. Вы – настоящее, станьте более светлым будущим", — призвали участники Синода.
В субботу вечером синодальные отцы посредством постатейного голосования приняли объемный Заключительный документ ассамблеи, состоящий из 167 статей. Наибольшее количество голосов было подано против положений этого документа, связанных с сексуальным поведением верующих (65), синодальной формой церкви (51) и ролью женщин в церковной жизни (38).
Во время Синода 14 октября в Ватикане состоялась торжественная церемония канонизации семи блаженных Римско-католической церкви, в том числе папы Римского Павла VI, занимавшего Апостольский престол с 1963 года по 1978 год, и архиепископа Сан-Сальвадора Оскара Арнульфо Ромеро, который был убит правыми боевиками в 1980 году.