Глава УПЦ Онуфрий заявил, что на Украине пытаются подчинить себе Бога

КИЕВ, 27 окт – РИА Новости. Предстоятель УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что на Украине происходят попытки завладеть церковью, подчинить бога себе, но это ошибочная духовная линия, которая не принесет благословения украинской земле и ее народу.

В своем первом обращении к украинскому народу на телеканале "Интер" в субботу утром он поведал притчу из Библии о сеятеле, в которой рассказывается о сеянии слова божьего и о разной почве человеческих сердец. Такие обращения теперь будут выходить в эфире телеканала каждую субботу.

"К большому сожалению, сегодня в нашей стране циркулирует такая духовная линия, на которой пытаются бога сделать своим должником, что бог должен делать то, что мы хотим. Мы ищем кнопочки, на которые можно нажать и сделать бога послушным себе. Это ложная духовность, это неправильная духовность. Не все люди идут этой дорогой, но есть такие, которые идут этой дорогой и пытаются себе покорить бога, даже через церковь. Они думают, что если они завладеют церковью и будут нами управлять, то богу просто некуда будет деваться, он должен будет нас слушать. Это ошибочная точка зрения, которая не приносит благословения ни тем, кто эту идеи исповедует, ни всей нашей украинской земле и народу", — сказал Онуфрий в своем обращении.

По его словам, есть люди с каменными сердцами, они верят в бога, но свою жизнь строят не на заповедях, а на своих желаниях.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.