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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Священника из США, покинувшего Константинопольскую церковь, приняли в РПЦЗ

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (348)
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CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skylineПравославная церковь в Нью-Йорке. Архивное фотоПравославная церковь в Нью-Йорке. Архивное фото
CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skyline

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Американский священник Марк Тайсон в знак протеста против антиканонических действий патриарха Варфоломея на Украине покинул Константинопольский патриархат и уже зачислен в клир Русской зарубежной церкви, об этом в пятницу сообщил РИА Новости сам священнослужитель.

Служители Константинопольского патриархата у церкви Святой Троицы в Стамбуле
© AFP 2018 / Ozan Kose
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"Я уже принят в клир Восточно-Американской епархии Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) и служу на приходе в Вирджинии", — сказал священник, бывший ранее настоятелем Успенского храма в Блуфилде (Западная Вирджиния, США).

Отец Марк несколько дней назад написал письмо своему правящему архиерею, в котором сообщил, что совесть больше не позволяет ему поминать за богослужениями имя патриарха Варфоломея. По словам священника, в Константинопольском патриархате он служил на протяжении 26 лет, половину своей жизни, и "всегда был верным и твердым священнослужителем", никогда не осуждавшим патриарха Варфоломея.

"Несколько дней назад патриарх, которого я преданно и молитвенно чтил более двух десятилетий, предпринял беспрецедентный шаг по восстановлению канонического статуса мятежной банды лишенных сана и дискредитированных священнослужителей на Украине. Это были люди, которых он сам недавно отверг как недостойных иерархов и священников, публично признав каноническую Украинскую православную церковь при митрополите Онуфрии", — замечает священник в письме, текст которого он передал в РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов Украины у Киево-Печерской Лавры. 14 октября 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Он обратил внимание на то, что "аморальные и неканонические действия патриарха Варфоломея на Украине уже способствовали насилию в отношении канонической Церкви", и, по убеждению отца Марка, "это насилие будет нарастать". "На наших глазах разворачивается церковная, гражданская война, и наш патриарх дал свое официальное одобрение. Новая и независимая "церковь", которую он создал, состоит из идолопоклонников. Они поклоняются не Святой Троице, а ложному Богу, называемому "свободной Украиной", и отказались от Церкви своих отцов", — отметил священнослужитель.

Он пояснил, что по этой причине решил уйти из Константинопольского патриархата и перейти "под омофор" главы РПЦЗ (в составе Московского патриархата) митрополита Илариона, тем самым объединившись и "со страдающей Украинской церковью".

"Прошу Вас не судить меня строго за то, что я следую своей совести в этом вопросе. Пожалуйста, помните, что я покидаю очень щедрый и любящий приход, которому служу почти 17 лет. У меня нет другого прихода. Я потерял весь свой доход. Я потеряю много дорогих и замечательных друзей. Я решительно поддержал Ваше избрание и всегда относился к Вам с уважением и любовью. Я не мятежный священник. Но я готов пойти на мучительные жертвы, чтобы больше не поминать патриарха, который вскрыл такую рану на теле Церкви", — говорится в письме.

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х Язиджи. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Священнослужитель также напомнил, что ничем нельзя оправдать разжигание раскола – "греха, который не смыть даже кровью мученичества", и посоветовал "любой ценой избегать общения с новоиспеченными "каноническими" идолопоклонниками". Священник Марк Тайсон считает, что тот "искусственный обман", на который пошел патриарх Варфоломей, "в свое время будет высмеян и предан анафеме".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Мимо Шол
Ну вот, даже в логове мирового зла есть люди, видящие ситуацию трезво. Вопрос в том, сколько их.
00:02
27.10.2018
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gadukino.2013
Первая ласточка..надеюсь, Варфоломей пожалеет ещё при жизни...
00:12
27.10.2018
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