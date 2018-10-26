Российская синагога выиграла престижную премию в сфере архитектуры

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Еврейский религиозно-культурный центр в подмосковной Жуковке стал лауреатом престижной международной премии в области архитектуры The International Property Awards, сообщили РИА Новости в Федерации еврейских общин России.

Синагога, как утверждают в ФЕОР, стала первым в мире еврейским религиозным зданием, номинированным на эту премию. The International Property Awards является одной из самых престижных наград в области архитектуры, ее лауреатами могут стать жилые и нежилые здания. Она охватывает Африку, Аравию, Канаду, Центральную и Южную Америку, Европу, Великобританию, США и другие регионы. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 1000 объектов из разных стран.

"Планируя архитектуру и дизайн нашего центра, мы старались создать такое пространство, которое бы привлекало гостей уютом и красотой, чтобы у нас всегда царила особая атмосфера. Но, кроме того, для нас было очень важно выбрать то архитектурное решение, которое не просто было бы интересным, но и отражало нашу идею. Наше здание вдохновлено зерном, из которого вырастает дерево (это становится заметно, если смотреть сверху): мы не просто являемся досуговым комплексом, у нас есть огромная духовная составляющая, и наша цель "растить" наших гостей в личностном, мировоззренческом и творческом направлениях", — заявил президент ФЕОР раввин Александр Борода.

"Тем не менее, известна поговорка: не место красит человека, а человек место. Мы искренне благодарны и нашим прихожанам, гостям и туристам, людям, которые трудятся над "Жуковкой", за то, что выбирают нас. Это – наша общая премия, и, безусловно, такая оценка нашей деятельности задает очень высокую планку, которой мы будем стараться соответствовать, ставить и покорять новые горизонты", — добавил он.

Синагога в Жуковке была открыта в конце 2015 года. Она действует под эгидой ФЕОР.