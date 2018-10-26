В Иерусалимском патриархате надеются на разрешение конфликта вокруг УПЦ

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Иерусалимская православная церковь молится за единство православия и надеется, что путем переговоров можно будет разрешить возникший конфликт между Константинопольской и Русской православной церквями, заявили в Иерусалимском патриархате.

"Мы молимся всегда за единство Церкви. Мы верим в то, что в ходе переговоров будет найдено соответствующее решение по этой ситуации. Нас все это волнует, и мы молимся за единство. Мы за то, чтобы была любовь между церквами", — сказал РИА Новости представитель Иерусалимского патриархата.

Он также выразил уверенность, что "Иисус Христос не оставит Церковь, потому что, как сказано в Евангелии, она "основана на камне" и "врата адовы не одолеют ее".

В Иерусалимской церкви надеются, что при участии поместных церквей путем диалога удастся разрешить возникшую проблему, добавил собеседник агентства.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Представители РПЦ ранее отмечали, что что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.