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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Киевский патриархат" надеется на переход лавр УПЦ в автокефальную церковь

(обновлено: 15:15 26.10.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПатриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины). Архивное фотоПатриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины). Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Предстоятель неканонической церковной структуры Украины Филарет заявил, что Лавры УПЦ могут быть переданы украинской автокефальной церкви только на добровольной основе.

Киево-Печерская лавра. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве заявили о возможности перераспределения церковного имущества
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

"Сейчас много спекулируют на вопросах Лавр. Во-первых, надо знать, что все Лавры находятся на территории Украины, и если они находятся на территории Украины — они являются украинскими святынями. Но переход в украинскую православную церковь из российской церкви должен быть только добровольным, то есть братия этих Лавр должна добровольно выбрать украинскую церковь. Я верю, что рано или поздно Лавры перейдут в украинскую церковь без насилия. Какое для этого время надо, я не знаю", — сказал Филарет на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, тоже самое касается остальных храмов, которые принадлежат УПЦ.

Киево-Печерская Лавра. Архивное фото
© РИА Новости
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"Что касается храмов, помещений, то храмы принадлежат общине и если община переходит в Украинскую православную церковь, то она переходит с храмами, если переходит в российский православной церкви, то природно храм остается с ними",- добавил Филарет. Он также подчеркнул, что выступает резко против силовых захватов храмов.

Он пояснил, что для вопрос перехода храма должен решаться на собрании парафии – решение утверждается, если за него проголосовали две трети парафии. Филарет отметил, что если две трети парафии проголосуют за переход в украинскую православную церковь, то они перейдут туда вместе с храмом.

"Мы не допустим никакого насилия и не дадим оснований Москве вмешиваться в наши украинские дела, в наши церковные украинские дела" — сказал Филарет.

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Между киевским патриархатом и украинской автокефальной церковью недоразумений нет, что и мы, и они выступаем за автокефальную церковь. А те расхождения, которые есть между некоторыми епископами, думаю, на соборе мы их решим", — сказал Филарет на пресс-конференции в пятницу.

Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в ведении канонической Украинской православной церкви. В Печерском монастыре располагаются резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия и синодальные отделы.

За "учинение раскола в Церкви", а также "диктат и шантаж", "клятвопреступление" и ряд других поступков митрополит Филарет (в миру Михаил Денисенко) в 1992 году решением Архиерейского собора РПЦ был "извергнут из сана" и лишен всех степеней священства. Два года спустя "ввиду отсутствия покаяния со стороны монаха Филарета" Архиерейский собор РПЦ предупредил его о возможной анафеме. В итоге в феврале 1997 года он был отлучен от Церкви.

Листовки с изображением Сталина и надписями Сталинский патриархат на двери церкви святого князя Владимира канонической православной церкви Украины во Львовской области
© Фото : Інформаційно-просвітницький відділ Львівської єпархії
Во Львовской области храм УПЦ обклеили портретами Сталина
Другие поместные православные Церкви мира, включая Константинопольскую и лично ее предстоятеля патриарха Варфоломея, поддержали решения Московского патриархата относительно Филарета. Созданный им раскольнический "Киевский патриархат" до сих пор не признавался ни одной поместной православной Церковью, а единственной канонической структурой на Украине считалась Украинская православная церковь Московского патриархата. Об этом свидетельствуют документы, в том числе письма патриарха Варфоломея патриарху Алексию Второму, интервью и другие публикации в СМИ. Однако 11 октября 2018 года Константинопольский патриархат решил снять с Филарета анафему и восстановить его, а также еще одного раскольнического украинского лидера Макария (Малетича) и их последователей "в их архиерейском или иерейском чине", а "их верующих вернуть в церковное общение".
Петро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный

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