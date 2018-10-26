КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. В украинской неканонической церковной структуре заявили, что после обретения автокефалии она получит название "Украинская православная церковь", а каноническая УПЦ Московского патриархата должна называться "Русская православная церковь в Украине".

"Название будет "Украинская православная церковь" — официальное. Второе название — "Киевский патриархат", — уточнил глава неканонической УПЦ КП Филарет.

Сторонники Филарета внесли в Верховную раду соответствующий законопроект.

"Должны верующие люди знать правду, к какой церкви они должны принадлежать — Украинской или Русской? Имеют право знать правду. Поэтому мы просим Верховную раду принять такой закон, чтобы церковь в Украине, которая называется "Украинская православная церковь", носила свое правдивое название — "Русская православная церковь в Украине", — пояснил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Украинские власти и неканонические церковные структуры рассчитывают получить от Константинополя томос об автокефалии. Однако его могут выдать только "объединенной" церкви, предстоятеля которой должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Дату собора пока не назначили. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Спор об автокефалии

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине. В частности, он отозвал акт 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата, а также отменил анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви Макария и их последователей.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Аналогичное решение принял архиерейский синод Русской зарубежной церкви.

Белорусская православная церковь призвала Константинополь приостановить действия по предоставлению автокефалии Украине. Грузинская православная церковь (ГПЦ) заявила, что воздержится от поспешных оценок, и церковную проблему на Украине должны решать прежде всего Москва и Константинополь. Иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович) заявил, что одностороннее предоставление автокефалии разрушит единство православного мира, а претензии Константинополя на абсолютное первенство во всем православном мире "совершено не выдерживают критики".