Румынская церковь призвала РПЦ и Константинополь решить ситуацию на Украине

КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Румынская православная церковь обратилась к Константинопольскому и Московскому патриархатам с призывом найти общее решение ситуации с автокефалией для Украины.
Румынская православная церковь подчеркивает, что единство можно сохранить с помощью взаимной ответственности и сотрудничества между поместными православными церквями, а также путем развития диалога и "синодальности".
"Единство церкви — это священный дар Бога, но и большая ответственность иерархов, священства и верующих мирян. Поэтому Священный Синод призывает к увеличение молитв за единение, к культивации диалога и применении братской христианской любви, которая дарует настоящую свободу", — говорится в сообщении.
Представители РПЦ ранее отмечали, что что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.
Белорусская православная церковь призвала Константинополь приостановить действия по предоставлению автокефалии Украине. Грузинская православная церковь (ГПЦ) заявила, что воздержится от поспешных оценок, и церковную проблему на Украине должны решать прежде всего Москва и Константинополь. Иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович) заявил, что одностороннее предоставление автокефалии Константинопольским патриархатом на Украине разрушит единство православного мира, а претензии Константинополя на абсолютное первенство во всем православном мире "совершено не выдерживают критики".