Румынская церковь призвала РПЦ и Константинополь решить ситуацию на Украине

КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Румынская православная церковь обратилась к Константинопольскому и Московскому патриархатам с призывом найти общее решение ситуации с автокефалией для Украины.

"Учитывая развитие церковной ситуации на Украине, Священный синод повторяет рекомендацию от 24 мая 2018 года о том, что Экуменический Патриархат и Патриархат Москвы должны вместе прийти к решению проблемы, сохраняя единство веры и административно-пастырской свободы, след, представляющий собой характерную ноту Православия", — говорится в сообщении пресс-службы Патриархии Румынии, опубликованном в пятницу по итогам заседания Синода.

Румынская православная церковь подчеркивает, что единство можно сохранить с помощью взаимной ответственности и сотрудничества между поместными православными церквями, а также путем развития диалога и "синодальности".

"Единство церкви — это священный дар Бога, но и большая ответственность иерархов, священства и верующих мирян. Поэтому Священный Синод призывает к увеличение молитв за единение, к культивации диалога и применении братской христианской любви, которая дарует настоящую свободу", — говорится в сообщении.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Представители РПЦ ранее отмечали, что что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.

Белорусская православная церковь призвала Константинополь приостановить действия по предоставлению автокефалии Украине. Грузинская православная церковь (ГПЦ) заявила, что воздержится от поспешных оценок, и церковную проблему на Украине должны решать прежде всего Москва и Константинополь. Иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович) заявил, что одностороннее предоставление автокефалии Константинопольским патриархатом на Украине разрушит единство православного мира, а претензии Константинополя на абсолютное первенство во всем православном мире "совершено не выдерживают критики".