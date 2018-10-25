Минкультуры отреставрирует Долматовский Успенский монастырь

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минкультуры России отреставрирует объекты культурного наследия в Курганской области, в частности, Долматовский Успенский монастырь, сообщила пресс-служба ведомства.

"Об этом стало известно в ходе встречи министра культуры РФ Владимира Мединского с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым. В рамках совещания обсуждались вопросы участия Курганской области в национальном проекте "Культура" и восстановления федеральных памятников, сельских домов культуры, библиотек и театров субъекта", — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в частности, речь шла о восстановлении Долматовского Успенского монастыря, построенного в 1644 году. По словам Шумкова, храмовый комплекс находится в неудовлетворительном состоянии, многие архитектурные детали утрачены, продолжается разрушение фундаментов. В первую очередь, в реставрации нуждаются Собор Успения Пресвятой Богородицы, стена и башни ансамбля.

Мединский поддержал идею восстановления ансамбля, а также сельских домов культуры, библиотек и знаковых для Кургана культурных объектов – Театра кукол "Гулливер" и Курганского государственного театра драмы.

В ближайшее время департамент инвестиций и имущества Минкультуры РФ разработает проектно-сметную документацию, которая позволит оценить масштаб, стоимость и сроки проведения работ.