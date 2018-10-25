Свобода слова не оправдывает оскорбления пророка Мухаммеда, постановил ЕСПЧ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг постановил, что принцип свободы слова не может оправдать оскорбления в адрес пророка Мухаммеда, в связи с чем выписанный гражданке Австрии штраф за обвинения центральной фигуры ислама в педофилии не нарушает ее право на свободу выражения мнения.
В феврале 2011 года региональный уголовный суд Вены признал Е.С. виновной в оскорблении религиозного учения и обязал ее выплатить штраф в размере 480 евро. Апелляционный суд Вены отклонил обращение Е.С., в связи с чем она обратилась в ЕСПЧ, заявив, что австрийские судебные инстанции нарушили статью 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе слова.
"ЕСПЧ единогласно постановил, что в деле Е.С. против Австрии статья 10 (о свободе слова) Европейской конвенции по правам человека не нарушена", — говорится в решении суда.
"Местные суды выдвинули уместные и достаточные аргументы, расценив спорные заявления как выходящие за дозволенные рамки объективных споров и признав их агрессивными нападками на исламского пророка, которые могли угрожать религиозному порядку", — заключили в ЕСПЧ.