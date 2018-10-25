Свобода слова не оправдывает оскорбления пророка Мухаммеда, постановил ЕСПЧ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг постановил, что принцип свободы слова не может оправдать оскорбления в адрес пророка Мухаммеда, в связи с чем выписанный гражданке Австрии штраф за обвинения центральной фигуры ислама в педофилии не нарушает ее право на свободу выражения мнения.

Как сообщается в решении суда, речь идет о деле гражданки Е.С. из Вены. В октябре и ноябре 2009 года она провела два семинара на тему "Основная информация об исламе". Рассуждая об одной из жен пророка Мухаммеда Аише, которой на момент фактического начала брачной жизни предположительно было всего девять лет, Е.С. назвала пророка педофилом.

В феврале 2011 года региональный уголовный суд Вены признал Е.С. виновной в оскорблении религиозного учения и обязал ее выплатить штраф в размере 480 евро. Апелляционный суд Вены отклонил обращение Е.С., в связи с чем она обратилась в ЕСПЧ, заявив, что австрийские судебные инстанции нарушили статью 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе слова.

"ЕСПЧ единогласно постановил, что в деле Е.С. против Австрии статья 10 (о свободе слова) Европейской конвенции по правам человека не нарушена", — говорится в решении суда.

В частности, ЕСПЧ постановил, что австрийские суды внимательно проанализировали "широкий контекст" заявлений Е.С. и "взвешенно совместили ее право на свободу слова с правом других граждан на защиту религиозных чувств", предотвратив таким образом конфликт на религиозной почве.

"Местные суды выдвинули уместные и достаточные аргументы, расценив спорные заявления как выходящие за дозволенные рамки объективных споров и признав их агрессивными нападками на исламского пророка, которые могли угрожать религиозному порядку", — заключили в ЕСПЧ.