Днепропетровская епархия выразила поддержку канонической УПЦ

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Духовенство Днепропетровской епархии выразило единодушную поддержку канонической Украинской православной церкви, сообщила в четверг пресс-служба епархии.

"Днепропетровская, Криворожская и Каменская епархии засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви и ее предстоятелю блаженнейшему митрополиту Онуфрию", — говорится в сообщении епархии в Facebook.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.