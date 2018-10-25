Во Львовской области храм УПЦ обклеили портретами Сталина

Листовки с изображением Сталина и надписями Сталинский патриархат на двери церкви святого князя Владимира канонической православной церкви Украины во Львовской области

Листовки с изображением Сталина и надписями Сталинский патриархат на двери церкви святого князя Владимира канонической православной церкви Украины во Львовской области

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Неизвестные в Львовской области обклеили портретами Иосифа Сталина стены храма Святого князя Владимира, сообщили в пресс-службе Львовской епархии канонической Украинской православной церкви.

Епархия призвала прекратить разжигание межконфессиональной розни и отказаться от подобных действий в храмах.

Ранее там также сообщили, что в феврале неизвестные пытались поджечь эту церковь, виновных так и не нашли.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине сообщается, что с мая по август этого года храмы УПЦ подверглись нападениям шесть раз, причем уголовные дела возбудили только в двух случаях.

© Фото : Інформаційно-просвітницький відділ Львівської єпархії Листовки с изображением Сталина и надписями "Сталинский патриархат" на двери церкви Святого князя Владимира канонической православной церкви Украины во Львовской области © Фото : Інформаційно-просвітницький відділ Львівської єпархії Листовки с изображением Сталина и надписями "Сталинский патриархат" на двери церкви Святого князя Владимира канонической православной церкви Украины во Львовской области

Спор об автокефалии

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине. В частности, он отозвал акт 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата, а также отменил анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В РПЦ эти решения назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Аналогичное решение принял Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей.