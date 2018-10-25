Духовенство Запорожской епархии выразило поддержку канонической УПЦ

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Духовенство Запорожской епархии УПЦ обратилось с открытым письмом к митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию в котором выразило единодушную поддержку канонической православной церкви Украины, сообщает пресс-служба епархии в четверг.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

В письме говорится, что УПЦ переживает непростой период своей истории, в частности, неканоническое вторжение на ее территорию и "беспрецедентное попрание Константинопольским патриархатом наших прав самоуправления и независимости, дарованных в 1990 году". Запорожское духовенство отмечает, что все это сопровождается признанием раскольничьих организаций, резким ускорением процессов по созданию параллельной церковной структуры на Украине при поддержке политиков.

"Мы, верные чада нашей духовной Матери – Украинской Православной Церкви, во главе с Вами, свидетельствуем о том, что не признаем решения принятые Синодом Константинопольской Церкви, и выражаем Вам, Ваше Блаженство, свою поддержку и сыновнее послушание и вместе с Вами "остаемся с Церковью гонимой, но стоящей на верной позиции, на позиции истинной Церкви…", — говорится в письме к Онуфрию.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.