Молодежный совет при патриархе будет помогать молодым людям в поиске работы

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Недавно созданный совет по делам молодежи при патриархе будет помогать молодым людям найти работу, заявил журналистам председатель совета Инал Ардзинба.

"У нас планируется программа "Наставничество", которая направлена на трудоустройство и поддержку молодых людей. У нас будут уважаемые общественные деятели, предприниматели, которые будут курировать соответствующие группы молодых людей", — сказал он.

Он также пояснил, что совет является общественной организацией, которая, прежде всего, ориентируется "на самые широкие массы", а не "на церковную молодежь и церковные структуры": на тех людей, "которые, возможно, неразрешенные на настоящий момент вопросы, какие-то иные темы, которые, они, допустим, не могут или стесняются задать Церкви".

При этом Ардзинба уточнил, является ли новый совет частью структуры РПЦ. "У нас межконфессиональный совет. Почему при патриархе? Мы просто признаем особую роль православия и святейшего патриарха в нашей жизни. Но наш совет не православный", — заверил он журналистов.