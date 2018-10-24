У Храма гроба Господня произошел конфликт между полицией и духовенством

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт — РИА Новости. Израильские полицейские вступили в потасовку с группой христианских священников у входа в иерусалимский Храм гроба Господня и задержали одного из них, сообщили представители обеих сторон.

По версии правоохранительных органов, конфликт у святыни, которой поклоняются как месту казни и воскрешения Иисуса, возник из-за отказа коптского духовенства допустить в принадлежащий им придел храма представителей Управления древностей Израиля для проведения там срочных ремонтных работ.

"Поскольку они не подчинились распоряжению полиции, был отдан приказ об их эвакуации. Одного из них… полицейские были вынуждены задержать. Он злостно нарушил общественный порядок и даже попытался напасть на сотрудников", — сообщили правоохранительные органы, добавив, что перед этим они предприняли безуспешную попытку переговоров со священниками.

Греко-православный архиепископ Феодосий опубликовал в Facebook фото и видео задержания, на которых видно, как полицейские надевают наручники на лежащего на земле мужчину в черном облачении коптского священника и уносят его, держа за руки и ноги. Их коллеги в это время оттесняют еще нескольких коптов от входа в храмовый комплекс.

В социальных сетях позднее появилось видео с освобожденным из-под стражи священником, который демонстрирует следы от наручников на запястье и ссадину на лбу.