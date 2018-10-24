В РПЦ предложили "поставить заслон" анонимности в интернете

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Трагедия в керченском колледже должна побудить российских законодателей "поставить заслон" анонимному присутствию в интернете, заявил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на IV международном форуме "Религия и мир".

"Наверное, где-то сейчас появятся мнения, что опять церковники говорят то, что становится тормозом на пути свободного гражданского общества, демократии. Нет, мы за сохранение самого главного — жизни человека, за то, чтобы мы, в конце концов, не стали той неуправляемой массой, которой, однако, кто-то где-то управляет, и не уничтожили бы друг друга", — сказал митрополит.

По его словам, в современном мире происходит "размывание внутреннего состояния человека", в том числе благодаря цифровым технологиям. Проблема, связанная с трагедией в Керчи, с одной стороны, заключается в нравственном и духовном падении, несостоятельности, а с другой — с беспределом в интернете, считает архиерей.

"Учитывая все, что происходит в мире через интернет, в интернете, надо законодательно обратить внимание на то, как оградить общество, особенно молодое поколение, от той беды, которая может случиться, наподобие как в Керчи", — добавил глава Татарстанской митрополии.

Архиерей признал, что "техническое развитие общества семимильными шагами опережает его нравственное состояние" и новые изобретения и достижения зачастую используются не во благо людям.

Президент Фонда единства православных народов (ФЕПН) Валерий Алексеев, в свою очередь, отметил негативное влияние интернета и соцсетей на неокрепшее сознание. "Сети — это мировое оружие, оно обращено как против государств, так и против индивидуальной личности, против вообще смысловых категорий, ради чего живет человек", — сказал он.

Семнадцатого октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек — 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Сам Росляков покончил с собой. Уголовное дело первоначально возбудили по статье о теракте, но затем переквалифицировали его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.